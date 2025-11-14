Новости

Экономический тупик: что пошло не так с борьбой против инфляции?

Международный валютный фонд усомнился в эффективности традиционной стратегии контроля над инфляцией, применяемой центральными банками, особенно в условиях современных кризисов и глобальных шоков. Режим инфляционного таргетирования, долгое время считавшийся стандартом стабильности цен, оказался неэффективным в борьбе с инфляционным всплеском 2022 года. Эти выводы представлены в новом исследовании МВФ «Как справляться с инфляцией в 2022 году: сравнение действий центробанков, использовавших и не использовавших таргетирование инфляции», передаёт газета "Ведомости".

«Во время инфляционного эпизода, вызванного не перегревом спроса, а внешними потрясениями, такими как война, волатильность энергоносителей, сбои в логистике, усилия центральных банков с политикой ИТ не привели к ощутимым результатам по сравнению с другими центральными банками», – указывают эксперты МВФ.

Анализируя опыт 70 государств, авторы отметили, что российские власти применяли одну из самых жестких денежных политик наряду с Японией, Индонезией, Чехией, Канадой и другими странами.

Директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин поддержал выводы исследователей и предложил альтернативный подход, связанный с увеличением гибкости инструментов денежно-кредитной политики.

Ранее Банк международных расчётов пришел к аналогичным выводам, рекомендовав смягчить контроль над ставками в ситуациях, обусловленных шоковыми изменениями на рынке предложения. В докладе банка под названием «Целевые правила Тейлора: некоторые доказательства и теория» высказывается мнение, что денежно-кредитная политика не должна быть излишне жесткой, если причина инфляции кроется в дефиците предложения, а не в росте потребительского спроса. Экономисты предложили внедрить концепцию «целевого правила Тейлора», разработанного на основе принципов Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно этому правилу, при инфляции, связанной с проблемами производства и снабжения, целесообразнее применять менее жесткий подход к управлению процентными ставками. Сам принцип «правила Тейлора» представляет собой проверенную временем методику, используемую центральными банками для выбора оптимального значения ставки исходя из текущих уровней инфляции, валового внутреннего продукта (ВВП) и прочих макроэкономических индикаторов.

Таким образом, эпоха постоянных изменений требует переосмысления традиционных подходов центрального банка, перехода к более адаптивной модели принятия решений, сочетающей широкий спектр целей помимо простого поддержания заданного уровня инфляции.


