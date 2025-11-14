Магазины одежды и обуви лидируют среди закрытых торговых точек

По итогам третьего квартала 2025 года почти половина всех случаев закрытия торговых точек в московских торговых центрах пришлась именно на магазины одежды, обуви и аксессуаров. Доля этих категорий составила около 50%, увеличившись на 12 процентных пунктов относительно второго квартала текущего года. Такие выводы содержатся в отчете консалтингового агентства CORE.XP, с которым ознакомилась редакция газеты «Ведомости».

Второй наиболее пострадавшей категорией оказался сегмент общественного питания, где зафиксировано всего 10,5% закрытий. Однако общее число объектов торговли, прекративших свою деятельность в третьем квартале, аналитики CORE.XP не раскрывают. Вместо этого компания привела статистику по всей России за первые семь месяцев 2025 года, согласно которой было ликвидировано более 320 магазинов в торгово-развлекательных комплексах.

Аналогичные показатели зафиксировала и исследовательская группа NF Group. По оценкам компании, доля ритейлеров сегмента моды в общем числе закрытий по стране в третьем квартале достигла 45%. Это значение оказалось ниже показателя предыдущего периода на девять процентных пунктов, подчеркнула представитель отдела коммерческой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По данным Центра финансовой аналитики Сбербанка, розничная офлайн-торговля за последние два года уже потеряла 20% потенциальных оборотов из-за растущей доли покупок на маркетплейсах, то есть эти продажи традиционный офлайн-ретейл недополучил – они перетекли на маркетплейсы. Количество действующих торговых точек в непродовольственной рознице за год снизилось на 4%, а численность персонала также уменьшилась: в наиболее пострадавших сегментах в среднем на 10%.