Растет популярность страховок против рака в России

Российские страховщики отмечают повышение интереса россиян к медицинскому страхованию, предусматривающему покрытие расходов на диагностику и лечение онкологических заболеваний.

Такой вывод делают крупные игроки рынка страхования, включая «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Страхование», «СберСтрахование» и «Капитал Лайф Страхование Жизни», сообщившие изданию «Ведомости» о растущем спросе на подобные программы.

Повышенный интерес демонстрируют и сами лечебные учреждения. Например, медицинская группа компаний «Медскан» (включающая клинику «Медскан Хадасс») зафиксировала прирост выручки от услуг по лечению онкологии на 40% за первые десять месяцев 2025 года. Заместитель директора по корпоративному развитию сети клиник «Медси» Анна Шумская подтверждает тренд роста числа застрахованных пациентов по профилю «онкология»: расширение корпоративных пакетов добровольного медицинского страхования (ДМС) привело к росту запросов от работодателей.

Недавно стало известно, что серьезные хронические заболевания вошли в список оснований для возможного отказа в визе США. Среди них: рак, диабет и заболевание сердца. Администрация подчеркивает, что лица с такими диагнозами могут стать финансовым бременем для американского государства.