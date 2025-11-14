В России создадут рейтинг автошкол на основе аварийности их выпускников

Госдума России приняла закон о создании рейтинга автошкол на основе количества ДТП, совершенных их выпускниками. Документ был одобрен сразу во втором и третьем чтении 13 ноября и вступит в силу через полгода после официального опубликования. Об этом пишут «Ведомости».

«Мы хотим посмотреть, если автошкола в этом году выпустила 100 выпускников, какое количество ДТП в течение пяти лет они принесли», – пояснил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Разработкой критериев оценки займется МВД, которое обладает данными о результатах экзаменов и аварийности по вине начинающих водителей.

Итоговые показатели автошкол будут публиковаться в открытом доступе в интернете. Граждане смогут ознакомиться с ними для формирования мнения о качестве подготовки в конкретной автошколе.

Министерство внутренних дел также определит периодичность проверок автошкол. Изменения вносятся в статью 26 закона «О безопасности дорожного движения».

Ранее Национальный автомобильный союз предложил реформировать систему обучения на водительские права, разрешив гражданам самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол, включая обучение у индивидуальных инструкторов.