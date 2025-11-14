Штаты сомневаются в стремлении России закончить конфликт на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: государственный департамент США обновил критерии выдачи виз иностранным гражданам с хроническими заболеваниями, офлайн магазины одежды закрывают точки, в Иркутской области создадут 15 тысяч общедомовых чатов в мессенджере МАХ. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

США сомневаются в стремлении России закончить украинский кризис

Министерство иностранных дел США выразило свою позицию по поводу возможного окончания конфликта на Украине. Министр иностранных дел США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты пока не определились, стремится ли Москва к завершению военного противостояния. Эти высказывания прозвучали после встречи представителей внешнеполитических ведомств стран «большой семёрки» (G7), состоявшейся 12 ноября в Онтарио, Канада, сообщает газета "Ведомости".

Штаты вводят ограничения на визы для больных раком и диабетом

Государственный департамент США обновил критерии выдачи виз иностранным гражданам, добавив серьезные хронические заболевания в список оснований для возможного отказа. Среди новых условий отказ возможен лицам, страдающим раком, диабетом, заболеваниями сердца, нарушениями обмена веществ и некоторыми другими болезнями. Администрация подчеркивает, что лица с такими диагнозами могут стать финансовым бременем для американского государства. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Магазины одежды и обуви лидируют среди закрытых торговых точек

По итогам третьего квартала 2025 года почти половина всех случаев закрытия торговых точек в московских торговых центрах пришлась именно на магазины одежды, обуви и аксессуаров. Доля этих категорий составила около 50%, увеличившись на 12 процентных пунктов относительно второго квартала текущего года. Такие выводы содержатся в отчете консалтингового агентства CORE.XP, с которым ознакомилась редакция газеты «Ведомости».

МВФ усомнился в эффективности традиционного инфляционного таргетирования

Международный валютный фонд усомнился в эффективности традиционной стратегии контроля над инфляцией применяемой центральными банками, особенно в условиях современных кризисов и глобальных шоков. Режим инфляционного таргетирования, долгое время считавшийся стандартом стабильности цен, оказался неэффективным в борьбе с инфляционным всплеском 2022 года. Эти выводы представлены в новом исследовании МВФ «Как справляться с инфляцией в 2022 году: сравнение действий центробанков, использовавших и не использовавших таргетирование инфляции», передаёт газета "Ведомости".

В Иркутской области создадут 15 тысяч общедомовых чатов в мессенджере МАХ

В Иркутской области до конца 2025 года планируется создать около 15 тысяч общедомовых чатов в мессенджере МАХ. Работа ведется в рамках внедрения национального мессенджера в сферу ЖКХ по инициативе Минстроя России. Владельцами официальных домовых чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора. Это обеспечит непрерывность работы чатов независимо от смены управляющей компании.

Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное восстановят за счет подрядчика

«Подрядная организация должна будет устранить многочисленные недочеты, выявленные после реконструкции 2016-2018 годов. В перечень работ входит ликвидация пучин и колейности, ремонт системы отвода воды, замена асфальтобетонного покрытия и восстановление моста через реку Ушаковку», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.