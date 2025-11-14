Новости

Американский фонд Carlyle рассматривает покупку зарубежных активов Лукойла

Частный инвестиционный фонд Carlyle изучает возможность приобретения зарубежных активов российской нефтяной компании Лукойл. Американский фонд уведомил российскую компанию о своих намерениях и начал процесс получения необходимых лицензий в США. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Инвестфонд Carlyle управляет активами на сумму 474 млрд долларов и является одной из крупнейших мировых компаний в сфере прямых инвестиций. По данным источников, фонд только начал предварительное изучение возможности покупки активов и может отказаться от сделки на более поздних этапах.

Лукойл владеет зарубежными активами в Австрии, США, Румынии, Болгарии, Мексике, Азербайджане и Казахстане, включая нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции. Санкции США, введенные 22 октября, вынудили компанию начать процесс продажи своих международных активов.

Ранее потенциальный покупатель – компания Gunvor отказалась от своего предложения о покупке зарубежных активов Лукойла. Действующая администрация США не поддержала сделку из-за позиции по Украине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
