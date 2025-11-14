UniCredit прилагает «галактические усилия» для соблюдения санкций против России

Итальянская банковская группа UniCredit предпринимает исключительные усилия для соблюдения международных санкций в отношении своего российского подразделения. Генеральный директор банка Андреа Орчел охарактеризовал эти меры как «галактические усилия», необходимые для выполнения более 15 тыс. различных санкционных ограничений. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

«Против России действует 15 тыс. санкций и все они разные, поэтому для соблюдения всех требований нужны галактические усилия», – заявил Орчел. Он подчеркнул, что банк старается действовать осторожно, чтобы не допустить потери российского бизнеса и возможного изъятия активов в России.

По словам гендиректора, в случае изъятия активов в России банк может частично компенсировать ущерб за счет корпоративных депозитов российского подразделения в Италии на сумму 1,5 млрд евро. При этом общий капитал банка в России оценивается в 3,8 млрд евро.

UniCredit продолжает рассматривать возможность ухода с российского рынка, который обсуждается с начала специальной военной операции.

Ранее суд Италии обязал банк UniCredit покинуть Россию. Это необходимое требование, если компания хочет приобрести итальянскую банковскую группу Banco BPM. Заявку на поглощение конкурента UniCredit подал еще в ноябре прошлого года. Но для одобрения сделки правительство выдвинуло условие: UniCredit должен закрыть бизнес в России.