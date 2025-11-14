Что ждет рынок вейпов после полного запрета продаж?

Президент России Владимир Путин одобрил введение полного запрета на продажу вейпов в стране. Во время визита в Самару 6 ноября глава государства положительно отреагировал на соответствующее предложение, отметив поддержку этой инициативы со стороны правительства. Об этом пишут «Ведомости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что идея заслуживает внимания, но должна быть детально обсуждена с экспертами и в правительстве. Конкретные механизмы реализации запрета пока не сообщаются, вопрос требует дополнительной проработки.

Эксперты прогнозируют, что полный запрет на продажу вейпов может привести к переходу рынка в теневой сектор и росту организованной преступности. По оценкам специалистов, совокупный экономический эффект рынка вейпов для бюджета составляет около 100 млрд рублей ежегодно за счет акцизных платежей и налоговых поступлений.

Некоторые табачные компании выступают против запрета, аргументируя это тем, что ограничительные меры могут стимулировать нелегальный оборот продукции. В качестве альтернативы вейпам рассматриваются устройства для нагревания табака, которые продолжают легально продаваться на российском рынке.

Ранее запрет на продажу вейпов поддержал 71% иркутян. Горожане считают вейпы вредными для здоровья из-за синтетической химии в составе. Кроме того, многие мечтают и о запрете табака.