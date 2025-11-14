Новости

В Иркутской области определили самые эффективные муниципалитеты по итогам 2024 года

В Иркутской области подведены итоги ежегодной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2024 год. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Кобзев, определивший муниципальные образования, добившиеся наилучших результатов.

«Проводимая оценка – это не только инструмент мониторинга, но и важный механизм мотивации команд муниципалитетов», – отметила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова. Она подчеркнула, что здоровая конкуренция между территориями стимулирует внедрение инновационных подходов в управлении.

Победители распределены по четырем группам в зависимости от экономического потенциала и бюджетной обеспеченности. В номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» лидерами стали Ангарский и Зиминский городские округа, Заларинский муниципальный район и городской округ «город Свирск».

В номинации «Повышение инвестиционного потенциала территорий» победили Ангарский и Зиминский городские округа, Заларинский и Баяндаевский муниципальные районы. Всего в число победителей вошли пять муниципальных образований региона.


