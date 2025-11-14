В Иркутске усилены работы по уборке дорог и тротуаров от снега

В Иркутске усилены мероприятия по очистке городских улиц в связи с интенсивными снегопадами. Мэр областного центра Руслан Болотов поручил подрядным организациям обеспечить бесперебойное движение транспорта и безопасность пешеходов в условиях ухудшения погоды.

«В условиях интенсивного снегопада организован комплекс мероприятий по содержанию транспортных артерий, – сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов. – Механизированная очистка улиц сочетается с ручной уборкой пешеходных зон».

В ночное время во всех районах города проводилась обработка проезжих частей и пешеходных зон противогололедными материалами. Специалисты вручную очищают от снега тротуары на центральных улицах, включая Марата, Свердлова и Карла Либкнехта.

Механизированным способом ведется очистка дорог на магистральных улицах, включая Сухэ-Батора, Канадзавы и Октябрьской Революции. Особое внимание уделяется расчистке остановок общественного транспорта и подходам к социальным объектам.