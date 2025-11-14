Иркутск становится привлекательнее для туристов

В Иркутске особенно популярным среди российских и зарубежных туристов стал пятизвездочный отель RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Сбер софинансировал строительство гостиничного комплекса.

Фото предоставлено пресс-службой Байкальского Сбербанка

Отель занял достойное место в самом сердце Иркутска, разместившись в отреставрированном историческом особняке. Благодаря капитальной реновации на основании архивных данных фасад здания вернул себе первозданный облик, гармонично вписываясь в архитектурный ансамбль центральной части города.

«Внутренний туризм стремительно набирает популярность, заставляя города задуматься о создании новых мест размещения и развлечений, соответствующих высоким требованиям путешественников. Иркутск – древний сибирский город, очаровывающий своими кружевными деревянными купеческими домами и, в первую очередь, легендарным Байкалом. Инвестициями в инфраструктуру гостеприимства мы помогаем появляться современным комплексам отдыха, стремимся сделать путешествия по Сибири незабываемым приключением», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбера.

«За год работы RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* заслужил признание гостей и стал важной частью туристической инфраструктуры Иркутска. Мы предлагаем гостям эталонный сервис по международным стандартам. Наш отель вносит значительный вклад в развитие туристического потенциала региона», – Иван Демин, генеральный менеджер RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*.

Программа льготного кредитования с господдержкой позволяет финансировать строительство отелей, аквапарков, горнолыжных комплексов и других объектов. Это часть нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который направлен на развитие внутреннего и въездного туризма.