В лесу под Иркутском обнаружили уже третью нелегальную майнинговую ферму

В поселке Смоленщина Иркутской области обнаружена уже третья за последний месяц нелегальная майнинговая ферма. Сотрудники «Облкоммунэнерго» совместно с полицией изъяли 20 майнинговых устройств, расположенных в четырех шумобоксах в лесополосе.

Энергетики обратили внимание на резкий рост потребления электроэнергии на подстанции, питающей улицу Култукская. При осмотре линии электропередачи было обнаружено несанкционированное подключение, а в 25-30 метрах от линии в лесополосе находилось оборудование для добычи криптовалюты.

Параллельно в Смоленщине выявлен еще один случай вмешательства в работу прибора учета электроэнергии. При проверке домовладения на улице Железнодорожная обнаружено, что вход и выход счетчика были закорочены, что позволяло потреблять электроэнергию в обход системы учета.

Смоленщина является пилотной территорией для внедрения интеллектуальных приборов учета, что позволило снизить физический объем потерь электроэнергии практически в два раза по сравнению с прошлым годом. Однако энергетики продолжают рейдовую работу в поселке из-за сохраняющихся высоких показателей потерь.