50% иркутян поддерживают введение 4-дневной рабочей недели

Половина экономически активных жителей Иркутска поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Такие данные получены в результате исследования сервиса SuperJob, посвященного актуальным вопросам российского рынка труда.

Против сокращения рабочей недели выступают 23% опрошенных иркутян. Наибольшую поддержку идея получает среди женщин и молодежи в возрасте до 35 лет.

Женщины проявляют значительно большую заинтересованность в переходе на четырехдневную рабочую неделю – 56% против 43% среди мужчин. Среди молодежи до 35 лет уровень поддержки достигает 58%, тогда как среди респондентов старше 45 лет он снижается до 43%.

Интерес к сокращенной рабочей неделе демонстрирует обратную зависимость от уровня доходов. Среди зарабатывающих до 80 тыс. рублей в месяц идею поддерживают 57%, а среди тех, чей доход превышает 150 тыс. рублей, – только 47%