Эн+ Уголь и жители Приангарья объединились для создания комфортной среды в малых городах

В 2025 году компания Эн+ Уголь совместно с администрациями городов и районов Приангарья успешно реализовала 12 инициативных проектов, предложенных жителями населенных пунктов. Общий объем инвестиций составил около 26 млн рублей, из которых почти 4 млн рублей – вклад Эн+ Уголь, а 22 миллиона – средства областного бюджета.

Проекты направлены на улучшение качества жизни, создание комфортной и современной инфраструктуры в городах и селах региона. Благодаря совместным усилиям удалось реализовать значимые инициативы в сфере образования, спорта, культуры и благоустройства.

Свирск и Черемхово

В Свирске в Центре детского развития «Умка» появилась комната досуга для детей с ограниченными возможностями здоровья. В Черемхово по программе инициативного бюджетирования построена новая хоккейная коробка на базе школы №6 и оборудован кабинет для обучения детей правилам дорожного движения на базе школы №1.

«Инициативные проекты, которые делают Черемхово более комфортным и благоустроенным, активно развиваются благодаря поддержке и финансированию компании Эн+. Многие объекты уже завершены, и то, что уже готово, приносит радость. Ежегодно к реализации проектов подключаются школы, детские сады, управляющие компании, местные предприятия и, конечно, жители», – мэр города Черемхово Вадим Семенов.

Тулун и Тулунский район

Еще одна территория ответственности угольного бизнеса – Тулун и Тулунский район. В районном центре в этом году получили продолжение начатые ещё в прошлые годы проекты. Так, на обустроенной в 2024 году аллее появилось освещение, сделав её удобной и безопасной прогулочной зоной. На территории школы №25 на оборудованной ранее спортивной площадке смонтировано защитное ограждение и выполнено землеукрепление для дальнейшего благоустройства. Также в городе программа позволила провести восстановление мемориального комплекса.

В Тулунском районе в деревне Писаревское для детей организованы игровые детские площадки. В поселке Алгатуй появилась новая модульная сцена и отремонтированы две проезжие части.

«Реализация инициативных проектов в 2025 году стала еще одним шагом к развитию малых городов Приангарья и повышению качества жизни в них. Важно, что среди инициаторов таких улучшений немало жителей населенных пунктов и сотрудников Эн+ Уголь. Компания планирует и дальше поддерживать подобные инициативы, направленные на создание комфортной и современной среды в регионе», – генеральный директор компании Эн+ Уголь Сергей Иванов.

На следующий год Эн+ Уголь уже провела предварительный отбор инициатив, которые получили софинансирование в размере более трёх миллионов рублей, что дало им право побороться за областное финансирование и возможность быть реализованными в 2026 году.

Развитие социальной инфраструктуры в Приангарье остается приоритетом для компании Эн+. Совместная работа с местными жителями и администрациями позволяет создавать условия для комфортной жизни людей в регионе ответственности компании.