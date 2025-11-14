Новости

Производитель воды Baikal требует с бывших топ-менеджеров более 1,4 млрд рублей

Производитель питьевой воды Baikal обратился в суд с требованием взыскать с бывших топ-менеджеров более 1,4 млрд рублей. Иск подан в Арбитражный суд Иркутской области компанией «Байкал Холдинг» в сентябре 2025 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ответчиками по делу выступают пять бывших менеджеров и совладельцев бизнеса. Истец просил арестовать имущество ответчиков и запретить одному из них выезд из России, но суд отказал в применении обеспечительных мер.

Юристы связывают новый иск с развитием конфликта. «Руководители организации несут ответственность за причиненные их действиями убытки», – пояснил адвокат Pen&Paper Денис Драгунов. По его словам, в таких случаях компании должны доказать недобросовестность или неразумность действий директоров.


