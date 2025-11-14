Гендиректор МТС Инесса Галактионова: «Мы стоим на пороге перехода к «Телекому 2.0»

К концу 2025 года российский рынок связи вышел на новый этап развития. После нескольких лет турбулентности операторы не только выстояли под давлением санкций и технологических ограничений, но и заложили фундамент для следующего витка — цифровой трансформации и экономики данных. Генеральный директор МТС Инесса Галактионова рассказала «Коммерсанту», , почему телеком стал сильнее и что означает концепция «Телеком 2.0» для отрасли, бизнеса и государства.

В 2025 году российский рынок телекоммуникаций оказался в так называемой «точке перелома». На него одновременно влияют глобальные тенденции — от коммодитизации услуг до падения маржинальности из-за внедрения 5G, — и уникальные внутренние факторы: макроэкономическая нестабильность, рост стоимости капитала, санкции, дефицит технологий и кадров, а также вызовы, связанные с обеспечением кибербезопасности и технологического суверенитета.

По оценке TMT Consulting, в 2024 году телеком-рынок России вырос на 7,8%, однако рост среднего чека составил лишь 3,9% при инфляции 9,5%. Сегмент перенасыщен: на одного абонента приходится две SIM-карты, а прирост клиентской базы в ближайшие годы не превысит 1,5% ежегодно. Конкуренция усиливается, и рынок становится всё более «красным океаном».

Тем не менее отечественные операторы смогли не просто устоять, но и адаптироваться. По словам Инессы Галактионовой, кризисы последних лет сделали отрасль крепче. МТС, как и другие игроки, активно инвестирует в собственные разработки: от платформ для видеоконференций и искусственного интеллекта до производства отечественного оборудования LTE и подготовки к переходу на 5G на российской основе. «За последние годы телеком получил уникальный опыт работы под колоссальным давлением и сумел превратить его в компетенции для будущего роста», — отмечает она.

Этот опыт, по мнению главы МТС, станет фундаментом для новой эпохи — «Телекома 2.0». В её основе — превращение операторов связи в архитекторов цифровой экономики. Современные сети становятся кровеносной системой, по которой передаются терабайты данных, обеспечивая работу экономики, городских сервисов и социальных инфраструктур. Следующий шаг — выйти за пределы традиционного предоставления услуг связи и создать новую ценность на стыке технологий, данных и искусственного интеллекта.

Концепция «Телеком 2.0» предполагает, что телекоммуникации станут цифровой платформой для граждан, бизнеса и государства. Для потребителей это означает появление ИИ-помощников, умных тарифов, перевода речи в реальном времени, а также автоматической защиты от фрода. Для бизнеса в итоге — более надёжные сети, способные поддерживать автономный транспорт, роботизированные производства, умные города и безопасную логистику. Государству телеком-индустрия обеспечит основу для построения экономики данных и технологического суверенитета — уже сегодня отечественные базовые станции и инфраструктура формируют независимость от зарубежных решений.

Галактионова подчёркивает, что главная задача отрасли теперь — сделать шаг от стабильности к инновациям. Будущее телекоммуникаций, по её словам, принадлежит тем, кто не боится меняться: «Мы стоим на пороге перехода к «Телекому 2.0», где конкурентом становится не прошлое, а будущее. И этот вызов нам по силам».