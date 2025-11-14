Бюджет Иркутска на 2026 год принят с профицитом 400 млн рублей

Городская дума Иркутска на внеочередном заседании утвердила бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Доходная часть казны в будущем году составит 37,8 млрд рублей при расходной в 37,4 млрд рублей, что формирует профицит в размере 400 млн рублей.

Большая часть городской казны – 21,2 млрд рублей или 57% всех расходов – будет направлена на социальную сферу. Эти средства пойдут на оплату труда, обеспечение питанием детей, ремонт школ и обновление материально-технической базы.

На городское хозяйство предусмотрено 9,9 млрд рублей, что составляет 26% бюджета. Эти средства будут направлены на ремонт и содержание дорог, обновление парка муниципального транспорта, пассажирские перевозки и благоустройство.

«Бюджет также включает финансирование развития инженерной инфраструктуры и жилищного хозяйства. Сохранены все существующие меры поддержки горожан, предусмотренные в предыдущие годы», – пишет в своем Telegram-канале мэр Руслан Болотов.