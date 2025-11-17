Константин Зимин, МТС — о современных инструментах охраны труда и контроля за рисками

Безопасность людей и процессов — приоритет работодателя, особенно если речь идет о промышленных объектах, где любой инцидент может обернуться финансовыми и репутационными потерями. Иркутская область не исключение: вопросы охраны труда и промбезопасности актуальны для всех представленных в регионе сфер, от лесного дела до энергетики и нефтехимии.

О том, как современные цифровые решения помогают обезопасить сотрудников и снизить риски на производстве, рассказывает Константин Зимин, директор МТС в Иркутской области.

Когда час стоит миллион

— Статистика неумолима: только в 2024 году в России произошло 26,5 тыс. случаев производственного травматизма. Почти половина из них приходится на добывающую отрасль, обрабатывающие производства, строительство и логистику.

Расследование каждого такого инцидента длится как минимум 2 часа, а каждый час связанного с ним простоя обходится бизнесу в сумму до миллиона рублей. И это не считая возможных штрафов и юридических издержек.

Промышленные компании постепенно приходят к пониманию, что главной целью должно стать не просто сокращение числа инцидентов, а формирование среды, в которой они в принципе невозможны. На помощь приходят технологичные решения, способные эту среду создавать и поддерживать. Подобные цифровые сервисы от МТС использует уже ряд крупных промышленных компаний России.

Здоровье и график под контролем

В числе таких решений — GPS-трекеры, которые могут существовать как в виде компактного беспроводного устройства, так и в виде приложения для телефона или смарт-часов. Они определяют местоположение сотрудника, мониторят его состояние — температуру, сердцебиение, пульс, — позволяют при необходимости подать сигнал о помощи или делают это сами. Дополнительно трекер учитывает рабочее время, контролирует маршрут и формирует отчеты о передвижении сотрудников.

Трекеры уже показали свою эффективность на заводе по производству бытовой химии в Ленинградской области — там, где сотрудники часто работают в одиночку и нуждаются в подстраховке.

В поле зрения

Еще один востребованный инструмент для формирования безопасной производственной среды — видеоаналитика. Предварительно обученная и настроенная система отслеживает, где находится сотрудник, использует ли он необходимые средства индивидуальной защиты, соблюдает ли установленные на участке правила.

Сервис позволяет предотвращать опасные ситуации, следить за соблюдением правил безопасности и охраны труда, контролировать соблюдение рабочего графика и трудовой дисциплины.

С точностью до метра

Отслеживание местоположения сотрудников на открытых участках — это и мера безопасности, и требование регулирующих органов для ряда отраслей. Здесь мы используем трекеры, работающие на 2G и ГЛОНАСС, интегрированные с картографией и кадровой системой предприятия.

Система применяется, например, в одной из угледобывающих компаний в Западной Сибири. Это помогает отслеживать местоположение сотрудника с точностью до нескольких метрах на огромной территории угольного разреза.

Зеленый свет людям и технике

Инциденты, связанные с транспортом, входят в число самых распространенных на предприятиях. Система «Антинаезд» предотвращает такие ситуации. Датчики и камеры, установленные на технике, контролируют приближение других механизмов в радиусе 800 метров и распознают человека в радиусе 20 метров, в том числе в так называемых «слепых» зонах.

За счет внедрения «Антинаезда» на деревообрабатывающих заводах в Ленинградской и Костромской областях удалось свести случаи наездов и столкновений погрузчиков к 0. Там не только установили датчики на технике, но и раздали умные метки сотрудникам. При опасном сближении с транспортом метка предупреждает сотрудника вибрацией.

Вместе — лучше

Отмечу, что все инструменты сочетаются между собой, а наибольшую эффективность подобные цифровые решения показывают при использовании в виде единой системы. При этом, каждое из цифровых решений МТС может быть адаптировано под конкретное предприятие, исходя из его особенностей, целей и возможностей. Подобная синергия как раз создает ту самую среду, в которой инциденты не могут произойти в принципе и работа в промышленном предприятии становится более безопасной и удобной.