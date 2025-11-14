Зарубежные активы ЛУКОЙЛа станут американскими?

На активы ЛУКОЙЛа может найтись американский покупатель, по сообщению западных СМИ. В качестве такого покупателя называют один из крупнейших частных инвестиционных фондов США Carlyle, под управлением которого находятся активы на сумму в $470 млрд. Пока неясно, получит ли американский инвестфонд разрешение Минфина США на эту сделку, так как ЛУКОЙЛ находится под санкциями США, а время на завершение выхода российской корпорации из зарубежных активов, чтобы его будущий партнёр или партнёры по сделкам сами не оказались под вторичными санкциями США, истекает 21 ноября.

– Недавно европейский нефтетрейдер Gunvor, заинтересованный приобрести зарубежные активы ЛУКОЙЛа, получил отказ Минфина США в сделке, при этом причина отказа («пока не завершён конфликт на Украине») выглядела неубедительно, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Теоретически по этой причине американское ведомство может отказывать любому юридическому или физическому лицу из любой страны в сделке с активами ЛУКОЙЛа, что предполагает единственный сценарий выхода российской нефтяной компании из зарубежных активов в виде фактической национализации или передаче активов во временное управление властям соответствующих стран, как это было с активами Роснефти в Германии.

Возможность продажи активов ЛУКОЙЛа фонду Carlyle тоже пока под вопросом. Однако нельзя исключать, что американский Минфин может разрешить эту сделку, но, возможно, на условиях, что инвестфонд позже перепродаст приобретённые активы одному из американских нефтяных гигантов или даже, возможно, небольшой американской компании, добывающей сланцевую нефть, главное только, чтобы потом эти активы фактически оказались во владении американского собственника. То есть в этом контексте вероятно, что сценарий продажи (а фактически – конфискации) американского филиала китайской соцсети TikTok власти США опробуют и на активах ЛУКОЙЛа.

– Если это произойдёт, для ЛУКОЙЛа такой вариант станет хотя и не прибыльным (наверняка активы стоимостью в 14 млрд евро будут проданы с очень большим дисконтом), но хотя бы позволит избежать их национализации и ещё больших потерь. Акции ЛУКОЙЛа сегодня снижаются на 0,22% одновременно с остальным фондовым рынком, – резюмирует Наталья Мильчакова.