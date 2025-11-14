Альфа-Капитал: Рубль ослабнет из-за сокращения валютных интервенций ЦБ в 2026 году

Одним из факторов, влияющих на баланс спроса и предложения валюты на рынке и, как следствие, курса рубля, являются валютные операции, которые ЦБ проводит в интересах Минфина. В следующем году предложение валюты с этой стороны может значительно сократиться. Сделки ЦБ с валютой делятся на несколько компонентов, поясняют аналитики "Альфа-Капитала".

1. Покупка-продажа валюты в рамках бюджетного правила

Величина и направление этих сделок зависят от отклонения фактической цены на нефть от цены отсечения в бюджетном правиле (в следующем году — 59 долл/барр) и определяются ежемесячно. При отклонении цен на каждый 1 долл/барр выше или ниже этого уровня покупки/продажи будут увеличиваться на 100 млрд рублей.

2. Продажа валюты вне бюджетного правила.

Эти сделки состоят из двух частей:

– Зеркалирование экстрарасходов (то есть расходов вне бюджетного правила). Это продажа валюты из ФНБ, которая используется для финансирования дефицита бюджета. В этом году зеркалировались расходы прошлого года в размере 1,3 трлн рублей, и ЦБ ежедневно продавал валюту на 4,79 млрд руб. в день. Но в 2026 году этот объем уйдет с рынка, так как ФНБ больше не используется для финансирования дефицита;

– Зеркалирование инвестиций из ФНБ (валюта продается с лагом в полгода). В первом полугодии 2025 инвестиции из ФНБ составили 539,3 млрд руб., поэтому в течение 2 полугодия ЦБ продает валюту на эквивалентную сумму (4,15 млрд руб. в день). Исходя из текущей динамики трат, можно ожидать, что по итогам 2п25 инвестиции из ФНБ составят около 500 млрд руб., валюта на эту сумму и будет продаваться Центральным банком в 1 полугодии 2026 (около 4,1 млрд рублей в день). Но в 2026 году инвестиции из ФНБ, скорее всего, резко сократятся, потому что совокупный лимит инвестиций в инфраструктурные проекты в бюджете на 2026 - 2028 годы составляет 1 трлн руб. То есть инвестиции ФНБ на каждое полугодие 2026 г. сократятся до 200 млрд, а это значит, что начиная со 2 полугодия 2026 до сопоставимого уровня снизятся и продажи валюты ЦБ (1,6 млрд руб. в день).

Что это значит для курса

– В итоге продажи валюты Центральным банком вне бюджетного правила в первом полугодии 2026 могут сократиться примерно на 55% текущего уровня, то есть с 8,94 млрд до 4,1 млрд руб. в день. Во втором полугодии 2026 предложение валюты сократится еще сильнее — более чем на 80%, до 1,6 млрд руб. в день. Так что поддержка для рубля с этой стороны будет ощутимо ниже, а его чувствительность к остальным факторам (состояние платежного баланса, операции по бюджетному правилу, уровень ставок и пр.) — выше, – резюмирует эксперт «Альфа-Капитал» Алина Попцова.