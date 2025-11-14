Новости

Альфа-Капитал: Минфин провёл рекордное размещение ОФЗ

Минфин на этой неделе обновил рекорд по заимствованиям, за день разместив ОФЗ на 1,86 трлн рублей по номиналу. С начала года ведомство привлекло в деньгах чуть более 6 трлн рублей, что составляет 87% плана заимствований.

Ключевым фактором стало возвращение к выпуску флоатеров — впервые в этом году. Инвесторам были предложены два выпуска длинных флоатеров (14- и 16-летние), что обеспечило высокий уровень спроса: совокупные заявки превысили 3,2 трлн рублей. Всего было размещено бумаг на 1,69 трлн рублей по номиналу. Размещение дополнил восьмилетний выпуск с фиксированным купоном, с помощью которого Минфин привлек еще 165 млрд.

– Решение Минфина возобновить размещения флоатеров было ожидаемо: этот тип бумаг востребован у банков и уже не раз позволял Минфину быстро выполнить план по привлечению, – напоминает эксперт «Альфа-Капитал» Алексей Корнев. – Тем не менее рынок ОФЗ, судя по его динамике на неделе, до последнего это не закладывал — во вторник официальное объявление Минфина о том, что он выставит на аукционы флоатеры, вызвало ралли на вторичном рынке (размещение флоатеров снимает «навес» с рынка классических ОФЗ). Данные по инфляции за прошлую неделю (0,09%), вышедшие в среду вечером, добавили позитивного импульса рынку, в результате длинные ОФЗ продемонстрировали существенный рост котировок за неделю, а доходности бумаг снизились до диапазона 14,3–14,6%.


