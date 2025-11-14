Хэдхантер почувствовал охлаждение рынка труда

Финансовый отчет Хэдхантера за третий квартал подтверждает замедление роста спроса на онлайн-рекрутинг. Выручка сервиса увеличилась всего на 1,9% г/г, до 10,95 млрд руб., на фоне охлаждения экономики и более осторожной политики работодателей в отношении найма. В то же время позитивным драйвером показатели компании продолжает обеспечивать динамика ARPC (средняя выручка с клиента) и консолидация HRlink. При этом база малых и средних клиентов продолжает сокращаться, что влияет на темпы восстановления в сегменте.

– Операционная рентабельность остается высокой, но давление усиливается. Скорректированная EBITDA снизилась на 5,4% г/г, до 6,56 млрд руб. – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Маржа уменьшилась с прошлогодних 64,4% до до 60%, в том числе на фоне присоединения HRlink и развития HRtech, где рентабельность EBITDA составила -13,8%. Основной бизнес удерживает комфортный уровень рентабельности около 64%, но тренд на постепенное сжатие структуры расходов заметен.

Скорректированная чистая прибыль упала на 15,5%, до 6,13 млрд руб. Это прямое следствие более слабой динамики выручки. Нагрузка на расходы усилилась. Операционные затраты выросли на 15%, до 4,38 млрд руб., главным образом из-за увеличения расходов на персонал. Увеличение штата, интеграция HRlink и новая льготная ставка страховых взносов для ИТ-компаний сформировали прирост более чем на треть. Маркетинговые расходы были оптимизированы, что помогло ослабить давление негативных факторов.

Структура выручки по сегментам сигнализирует о неоднородности рынка. Доходы от крупных клиентов Хэдхантера в РФ увеличились на 9% г/г благодаря росту ARPC, а от малых и средних — упали на 10% г/г на фоне сокращения базы почти на 20%. Отток малоактивных пользователей сервиса технически улучшил ARPC, но не компенсировал падение объема. Выручка зарубежных направлений оказалась под давлением из-за высокого курса рубля. В локальных валютах динамика осталась положительной.

Компания продолжает генерировать высокий денежный поток. На конец отчетного периода в ее распоряжении было около 17,7 млрд руб. в виде денежных средств, которые могут быть направлены на инвестиции и выплаты акционерам. Промежуточный дивиденд Хэдхантера, назначенный в октябре, составил 233 руб. на акцию. Это примерно 130% скорректированной прибыли за первое полугодие.

Компания дала осторожный прогноз на год, предполагающий рост выручки около 3% при марже EBITDA выше 52%. Рынок труда остается в фазе замедления, а активность бизнеса умеренная. В таких условиях Хэдхантер делает ставку на удержание доли, развитие HRtech и повышение эффективности платформы. Инвестиции в сервис «Моя смена» подтверждают стратегию расширения экосистемы и выхода в сегмент подработок рядом с домом.

– Для рынка отчетность Хэдхантера нейтральна. Бизнес сохраняет устойчивость несмотря на неоднозначный макроэкономический фон. Краткосрочно показатели сервиса будут зависеть от динамики найма в четвертом квартале и активности работодателей в начале 2026 года. Высокая маржинальность и денежные резервы обеспечивают компании комфортный запас прочности, главным вызовом на горизонте ближайших кварталов остается восстановление темпов роста выручки. Наш таргет по акции Хэдхантера — 3500 руб.. – отмечает Владимир Чернов.