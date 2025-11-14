Правительство освободит операторов связи от ответственности за отключения интернета при угрозах дронов

Правительство РФ разработало законопроект, освобождающий мобильные операторы от ответственности за нарушение договорных обязательств по обеспечению связи в ситуациях, когда возникает угроза безопасности, связанная с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Документ внесён в Государственную Думу и предусматривает внесение изменений в Федеральный закон №126-ФЗ «О связи». Согласно предлагаемым поправкам, операторам мобильной связи разрешено временно прекращать предоставление услуг связи при получении соответствующих распоряжений от уполномоченных органов, включая Федеральную службу безопасности.

Основные положения законопроекта включают:

- Освобождение операторов от ответственности за нарушения договорных обязательств, вызванные временным ограничением предоставления услуг связи.

- Обязанность операторов незамедлительно останавливать оказание услуг связи по запросу компетентных государственных органов в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ.

Предполагается, что инициатива позволит оперативно реагировать на потенциальные угрозы безопасности, повышая защищенность населения и объектов инфраструктуры. Принятие законопроекта не требует дополнительного финансирования из федерального бюджета.