Штрафы до 700 тысяч рублей грозят владельцам сайтов за иностранную авторизацию

В Государственной Думе появился законопроект, вводящий санкции против владельцев российских веб-сайтов за несоблюдение норм авторизации пользователей. Документ, опубликованный в онлайн-базе Госдумы, направлен на защиту национальной цифровой инфраструктуры и минимизацию рисков зависимости от зарубежных технологических платформ, сообщает РБК.

Согласно проекту, владельцы интернет-ресурсов обязаны обеспечивать авторизацию российских пользователей исключительно через проверенные механизмы, одобренные государством. Допустимы способы входа на сайт через номер мобильного телефона, единый портал госуслуг, российскую биометрическую систему или отечественные сервисы авторизации. Нарушение этого правила влечет серьезные финансовые последствия.

Размер штрафов установлен следующим образом:

- Граждане получат предупреждения или заплатят штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

- Должностные лица понесут наказание в диапазоне от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

- Юридическим лицам придется заплатить от полумиллиона до семисот тысяч рублей.

Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести аналогичные санкции за неприменение рекомендательных алгоритмов, неверное уведомление пользователей о правилах пользования ресурсами и отсутствие контактных данных владельца ресурса.

Группа инициаторов законопроекта, возглавляемая депутатом Антоном Горелкиным, подчеркивает, что обычные граждане не пострадают от нововведений. Штрафы затронут лишь собственников сайтов, отказавшихся соблюдать законодательство на протяжении последних двух лет. Ранее подобные ограничения существовали, но санкций за их неисполнение не предусматривалось.

Переход на национальные сервисы авторизации, согласно наблюдениям эксперта «Руцентра» Марины Брик, хотя и вызывает некоторые неудобства, вполне осуществим путем настройки дополнительной учетной записи на российском сервисе с автоматической переадресацией писем. Пользователи популярных зарубежных почтовых сервисов вроде Gmail могут продолжить пользоваться ими, создавая дублирующий аккаунт на платформе Mail.ru или Яндекса.

Для мобильных приложений, распространяемых через площадки Apple и Google, никаких ограничений пока не предусмотрено.