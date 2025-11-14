Операторов заставят отключать связь по приказу ФСБ без штрафа

Правительство России направило в Государственную думу законопроект, устанавливающий обязательство для операторов связи немедленно прерывать услуги по первому требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Этот документ гарантирует операторам освобождение от ответственности за невыполнение договора с пользователями в случаях, когда такая мера необходима для исполнения инструкций ФСБ, сообщает РБК.

Проект подразумевает четкое закрепление права органов ФСБ требовать временного прекращения оказания услуг связи в экстренных ситуациях, угрожающих общественной безопасности или связанным с террористическими действиями. Законодатели стремятся повысить безопасность сети и предотвратить возможные угрозы, одновременно снимая риск судебного преследования с компаний, вынужденных прервать работу по инициативе спецслужб.

Осуществлять надзор за исполнением указанного обязательства предложено Роскомнадзору. Нарушения существующих требований в сфере телекоммуникаций наказываются крупными штрафами вплоть до ₽200 тыс. за одно нарушение.

Это предложение дополняет ранее выдвинутую идею Минцифры об освобождении операторов от ответственности при прекращении связи из-за беспилотных угроз. Такая практика позволит операторам свободно реагировать на запросы правоохранительных органов, обеспечивая соблюдение национальных интересов и правопорядка.