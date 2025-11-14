Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

Лукашенко назвал майнинг криптовалют шансом выйти из-под диктатуры доллара

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о роли криптовалют в процессе преодоления зависимости от американского доллара, подчёркивая, что высокая волатильность цифровых активов не должна стать препятствием для их внедрения, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании, посвящённом работе Белорусской атомной электростанции, росту потребления электроэнергии и перспективам строительства новых энергоблоков, глава государства поднял тему увеличения энергопотребления. Среди рассматриваемых направлений назывались развитие электромобилей, внедрение электрического отопления и добыча криптовалют методом майнинга.

Читайте также:

Биткоин рухнул ниже $95 000 впервые за полгода
14 ноября 2025
Коррекция биткоина не означает падение: мнение аналитиков
5 ноября 2025

Александр Лукашенко обратил внимание на беспокойство некоторых чиновников по поводу колебаний курсов криптовалют, но заявил, что нынешняя мировая ситуация требует активного поиска путей снижения зависимости от доллара США. Майнинг криптовалют он назвал перспективным направлением, которое позволит решить проблему, даже несмотря на известные риски.

"Я тут разные записки читал и слышал разные мнения. Кто-то пишет, что криптовалюта может быть нестабильной. Да, она иногда растёт, иногда падает. Сегодня весь мир занят поиском способов избавиться от господства одной валюты — доллара. Поэтому нам тоже надо искать выходы. Почему бы и не заняться криптовалютами?" — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заключил своё выступление цитатой народной мудрости: "Волков бояться — в лес не ходить". Таким образом, он призвал преодолеть страхи перед переменами и активнее развивать новые технологии и инструменты, способные обеспечить независимость экономики от американской валюты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "биткоин криптовалюта блокчейн 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (753)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес