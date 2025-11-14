Лукашенко назвал майнинг криптовалют шансом выйти из-под диктатуры доллара

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о роли криптовалют в процессе преодоления зависимости от американского доллара, подчёркивая, что высокая волатильность цифровых активов не должна стать препятствием для их внедрения, сообщает ТАСС.

Выступая на заседании, посвящённом работе Белорусской атомной электростанции, росту потребления электроэнергии и перспективам строительства новых энергоблоков, глава государства поднял тему увеличения энергопотребления. Среди рассматриваемых направлений назывались развитие электромобилей, внедрение электрического отопления и добыча криптовалют методом майнинга.

Александр Лукашенко обратил внимание на беспокойство некоторых чиновников по поводу колебаний курсов криптовалют, но заявил, что нынешняя мировая ситуация требует активного поиска путей снижения зависимости от доллара США. Майнинг криптовалют он назвал перспективным направлением, которое позволит решить проблему, даже несмотря на известные риски.

"Я тут разные записки читал и слышал разные мнения. Кто-то пишет, что криптовалюта может быть нестабильной. Да, она иногда растёт, иногда падает. Сегодня весь мир занят поиском способов избавиться от господства одной валюты — доллара. Поэтому нам тоже надо искать выходы. Почему бы и не заняться криптовалютами?" — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заключил своё выступление цитатой народной мудрости: "Волков бояться — в лес не ходить". Таким образом, он призвал преодолеть страхи перед переменами и активнее развивать новые технологии и инструменты, способные обеспечить независимость экономики от американской валюты.