Биткоин рухнул ниже $95 000 впервые за полгода

Цена Биткоина упала ниже $95 000 впервые с мая 2025 года, свидетельствует статистика криптобиржи Binance. Стоимость ведущей криптовалюты снизилась на 7,73%, опустившись до $94 962 по состоянию на 16:15 московского времени.

Помимо падения цены биткоина, общая капитализация криптовалютного рынка сократилась на 7,86% за сутки, достигнув отметки в $3,21 трлн. На долю самого Биткоина пришлось $1,9 трлн рыночной капитализации, в то время как вторая по величине криптовалюта Ethereum оценивается в $375,5 млрд.

Наблюдатели также заметили значительный отток капитала с американских биржевых фондов (ETF), торгующих акциями на биткоин. За прошедшие сутки чистые изъятия составили внушительные $869,86 млн, согласно данным аналитического портала SoSoValue.

Снижение курса биткойна вызвано действиями спекулянтов, поспешивших зафиксировать прибыль после осеннего подъема. Их примеру последовали осторожные инвесторы, опасающиеся продолжения высоких процентных ставок в долларах. Специалисты ожидают, что ближе к Новому году традиционный рост («новогоднее ралли») вернет восходящую динамику, и стоимость биткойна вновь поднимется выше $120 тыс.