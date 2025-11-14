Госдума утвердила порядок ареста криптовалют в уголовных делах

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий процедуру ареста и изъятия криптовалюты в уголовном производстве. Проект дополнит Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы нормами, позволяющими считать цифровую валюту имуществом и устанавливать процедуры её изъятия, сообщает Интерфакс.

В документе прописаны ключевые особенности изъятия виртуальных активов:



- Подробности протокола: указывается название криптовалюты, количество монет и уникальные идентификационные адреса кошельков.

- Хранение: носители или ключи доступа хранятся запечатанными, а сама криптовалюта может быть перемещена на специально созданный адрес.

- Перевод возможен только при условии наличия технических возможностей.



Замминистра юстиции Елена Ардабьева ранее отметила, что процедура изъятия уже применяется в практике следствия и включает работу как с аппаратными ("холодными") кошельками, так и с программными ("горячими"), при которой осуществляется захват оборудования или ключей доступа. Новый закон легализует такую практику.

Особое внимание комитет Госдумы по финансовым рынкам обращал на сложность объективной оценки стоимости цифровой валюты, которую предстоит учитывать при конфискации. Следователи смогут получать оценку активов в любой момент, а наложение ареста ограничено размером нанесённого ущерба.

Действие закона начнётся спустя десять дней после официальной публикации, а детальные инструкции по переводу и хранению цифровые активы получит правительство.