Экология Иркутска улучшилась: за два года закрыты 10 старых котельных

В областном центре за последние два года вывели из эксплуатации 10 устаревших котельных. Эта работа позволила значительно улучшить экологическую обстановку в городе. Модернизация системы теплоснабжения проводилась поэтапно: от закрытия отдельных объектов до реализации крупных инфраструктурных проектов.

Фото https://admirk.ru/

Первой в 2024 году закрыли мазутную котельную в микрорайоне Зеленом. Объект, переданный муниципалитету в изношенном состоянии, не соответствовал современным экологическим требованиям. После подключения микрорайона к централизованным сетям его вывели из эксплуатации.

Затем прекратили работу два теплоисточника на 4-й Советской. Они работали почти 70 лет и полностью исчерпали свой ресурс.

Важным этапом стал запуск теплового луча – крупнейшего инфраструктурного проекта за последние 50 лет. Новая магистраль протяженностью почти 6 километров дала возможность закрыть 7 котельных на улице Баррикад, а это минус 5 тысяч тонн вредных выбросов в год. Поэтапный запуск позволил планомерно переводить потребителей на централизованное теплоснабжение с одновременным выводом из эксплуатации старых котельных.

– Теперь на Баррикад работают современные станции, которые более компактны, они оснащены отечественным оборудованием с дистанционным управлением, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Новые центральные тепловые пункты не только повышают надежность системы городского теплоснабжения, но и способствуют улучшению экологической ситуации в городе.