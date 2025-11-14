Безналичная оплата появилась в иркутских трамваях

В Иркутске начали испытывать новую систему оплаты проезда в трамваях с помощью валидаторов, установленных на поручнях внутри салона. Пока оборудование установлено только в двух вагонах, которые будут двигаться разными маршрутами. Первые дни пассажиры смогут воспользоваться услугами контроллера-кондуктора, который разъяснит принцип работы нового устройства и поможет совершить оплату.

Начальник трамвайного депо Дмитрий Климов уточнил, что пилотный проект введен, чтобы продемонстрировать горожанам удобства безналичной оплаты и сократить время высадки пассажиров на остановках. Планируется постепенно оснастить подобными устройствами весь электротранспорт города.

Директор предприятия «Иркутскгортранс» Сергей Майок указал, что введение валидаторов — первый этап реформы городского транспорта, нацеленной на разработку специального тарифа для электронных билетов. Использование электронного проездного сделает поездку дешевле, чем оплата наличными средствами.

Оплатить проезд можно будет банковской картой, смартфоном с поддержкой бесконтактной оплаты или специальной транспортной картой, доступной в киосках городских предприятий. Работоспособность системы обеспечивает компания «Социальная Система», эквайрингом занимается Сбербанк.