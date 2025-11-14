Рост российского ВВП в III квартале ожидается на уровне 0,5—1%

Российская экономика в 2025 году вырастет на 1,3% в год, заявили в Минпромторге. Эта оценка выглядит достаточно оптимистичной, учитывая, что Банк России понизил прогноз роста российского ВВП на текущий год до 0,5-1%, в Минэкономразвития также ожидают роста экономики в текущем году не выше, чем на 1%, а глава Сбербанка Герман Греф приводил оценку роста ВВП в 2025 году на 0,8%.

– В 1 квартале текущего года российский ВВП вырос всего на 1,4% в годовом выражении по сравнению с ростом экономики в 4 квартале 2024 года более чем на 4%, а во 2 квартале темпы роста российской экономики сжались уже до 1,1% год-к-году, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Причиной ухудшения динамики экономического роста в России стала, главным образом, ограниченная доступность финансирования бизнеса из-за высоких процентных ставок банков и связанное с этим снижение роста инвестиций в основной капитал до 4% по итогам 1 полугодия 2025 года.

В сталелитейной и угольной промышленности России уже можно наблюдать техническую рецессию, при этом значительно замедлила рост розничная торговля, небольшой спад показывают грузоперевозки и строительство. Переломить негативные тенденции могло бы помочь, во-первых, продолжение снижения ключевой ставки ЦБ РФ, во-вторых, возможное ослабление рубля, и отчасти это уже происходит.

Возможно также, что высокие госрасходы в текущем году отчасти также могли помочь поддержке относительно высоких темпов роста в обрабатывающей промышленности, кроме того, фактор импортозамещения, особенно в сфере технологий, также может повлиять положительно на рост экономики в текущем году. Мы ожидаем, что по итогам 3 квартала текущего года российский ВВП мог увеличиться на 0,5-1% в годовом выражении на фоне летнего снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

– Однако для достижения более значительных темпов экономического роста в России нужно, на наш взгляд, снижать ключевую ставку до 12-14% годовых. По итогам 2025 года мы ожидаем роста российского ВВП примерно на 1%, более значительный рост, на уровне 1,5-2%, будет, по нашему мнению, возможен уже в 2026 году, благодаря снижению ключевой ставки и обеспечению доступа важнейшим отраслям промышленности к рынкам капитала, – резюмирует эксперт.