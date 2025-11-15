Новости

Зачем держать флоатеры, если ключевая ставка падает? Объясняет эксперт «Альфа-Капитал»

Многих инвесторов сегодня интересует вопрос: что произойдет с флоатерами, если ключевая ставка продолжит снижаться? Сергей Рогозин, эксперт «Альфа-Капитал», объясняет, почему эти инструменты могут оставаться эффективными даже при понижении ставки.

Облигации с плавающим купоном называются флоатерами. Их купоны привязаны к ключевой ставке или ставкам денежного рынка. Здесь у инвесторов закономерно возникает вопрос: что делать, если ключевая ставка продолжит свое снижение? Нужно ли продавать флоатеры?

— Если ключевая ставка снижается последовательно, флоатеры не продемонстрируют отрицательную доходность. Причина проста: в нашем фонде «Альфа Капитал Облигации с переменным купоном» мы вкладываем преимущественно в корпоративные флоатеры. Когда ключевая ставка уменьшается, кредитные спреды сжимаются. Это способствует положительному изменению стоимости самих облигаций. Хотя купонные выплаты снижаются, тело облигации растет в цене, компенсируя это снижение. Вот почему вложения в облигации с переменными купонами продолжают оставаться выгодным решением для консервативных инвесторов, — заключает Сергей Рогозин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
