Станет ли альтернативой ипотеке покупка квадратных метров? 

В России общественники предложили принять закон, разрешающий покупателям жилья приобретать его у застройщиков по частям, то есть выкупать квадратные метры в рассрочку, по мере накопления средств. Авторы инициативы считают, что такая форма оплаты жилья в новостройках будет выгоднее для населения, чем коммерческая ипотека. У этой инициативы есть свои плюсы и минусы.

– Среди первых возможность приобрести в собственность часть квартиры, апартаментов или индивидуального дома сразу, не накапливая годами на первоначальный взнос по ипотеке и, что немаловажно, без посредничества банка, который вправе не одобрить выдачу займа. – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – В то же время из-за роста цен на жилье, особенно в городах-миллионниках, где сохраняется высокий спрос на новостройки, накопленных денег может не хватить, чтобы приобрести оставшуюся часть квартиры.

При этом маловероятно, что застройщики согласятся принимать оплату в 15–20 лет по цене 15–20-летней давности, так как это для них невыгодно. Соответственно, это будет означать, что большинству россиян, желающих приобрести жилье, без кредита все-таки не обойтись. А если ставки по рыночной ипотеке, действительно, как недавно спрогнозировали в правительстве РФ, к 2030 году упадут до 5–6% годовых, она станет значительно доступнее для большинства населения.

– Выгодной альтернативой ипотеке, на наш взгляд, может быть развитие доходных домов и долгосрочной аренды жилья с правом его выкупа, что, скорее всего, помогло бы учесть интересы и застройщиков, и домовладельцев и арендаторов, – резюмирует эксперт.