Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 ноября: 10 943,5596 руб/1 г золота и 140,5100/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 943,5596 руб.
- 1 грамм серебра - 140,5100 руб.
- 1 грамм платины - 4 178,5098 руб.
- 1 грамм палладия - 3 815,9600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 223,6704 р. (2,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9600 р. (5,21%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,1301 р. (2,05%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,9600 р. (2,33%).