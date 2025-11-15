Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 ноября: 10 943,5596 руб/1 г золота и 140,5100/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 943,5596 руб.
  • 1 грамм серебра - 140,5100 руб.
  • 1 грамм платины - 4 178,5098 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 815,9600 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 223,6704 р. (2,09%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,9600 р. (5,21%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,1301 р. (2,05%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,9600 р. (2,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес