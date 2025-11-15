Новости

Первый четырёхзвёздочный AZIMUT Hotel открылся в Иркутске

AZIMUT Hotels 14 ноября объявил об открытии своего первого отеля в Иркутске – AZIMUT Аэропорт Отель Иркутск, который является первым четырехзвездочным гостиничным комплексом, расположенным рядом с Международным аэропортом Иркутска. Гостиничный объект располагает 100 номерами разных категорий, включая стандартные и люксовые апартаменты, оснащённые панорамными окнами, выходящими на аэродром и взлётную полосу.

Для удобства гостей предусмотрены круглосуточный фитнес-центр, уютный лобби-бар, охраняемая автомобильная стоянка и просторный конференц-зал на десятом этаже, способный принять до 70 участников мероприятий различного формата.

«Мы уверены, что открытие нашего нового отеля станет важной частью инфраструктуры гостеприимства региона, который активно развивается как туристический и бизнес-центр Восточной Сибири», – отмечают представители сети отелей AZIMUT.

Гостиничная сеть планирует и дальше развиваться в регионе. Ранее Azimut Hotels совместно с ВЭБ.РФ заявили о планах строительства двух новых отелей в Байкальске, в рамках развития туристической инфраструктуры района. Объекты разместятся на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Совокупный номерной фонд будущих объектов составит 360 номеров, общая сумма вложений оценивается примерно в 8 миллиардов рублей. Управление новыми объектами будет осуществлять компания Azimut Hotels, известная своим качеством обслуживания и современным уровнем комфорта.

Инициатива руководства AZIMUT обусловлена высоким спросом на услуги размещения в Иркутской области, особенно среди деловых путешественников и туристов, интересующихся природными достопримечательностями озера Байкал.

Общий поток туристов в регион за прошлый год достиг отметки двух миллионов человек, а к 2036 году ожидается увеличение числа отдыхающих до пяти миллионов благодаря реализации проекта федерального уровня «Пять морей и озеро Байкал».

Кроме того, согласно официальным отчетам, пассажиропоток аэропорта Иркутска стабильно растет. За первые девять месяцев текущего года число обслуженных пассажиров увеличилось на 2,6%, составив около трех миллионов человек. Рост международного авиасообщения составил внушительные 29%.


