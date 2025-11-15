Новости

ОДК покажет в Дубае новые двигатели для авиации и беспилотников

Объединённая двигателестроительная корпорация («Ростех») примет участие в международной авиационной выставке Dubai Airshow 2025, где представит современные российские разработки в сфере силовых установок. Среди представленных двигателей — новая модель ВК-650В для лёгких вертолётов, двигатель пятого поколения 177С для оперативно-тактической авиации, а также СМ-100 для учебных самолётов и компактные моторы для беспилотных аппаратов.

Впервые на Ближнем Востоке ОДК продемонстрирует двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации. Он отличается от силовой установки предыдущего поколения увеличенной тягой и ресурсом, а также сниженным на всех режимах работы расходом топлива. Этот агрегат предназначен для боевых истребителей и тактических платформ. Двигатель сертифицирован российским сертификационным центром в конце прошлого года и готов к серийному производству.

Ещё одним интересным решением выставки станет демонстрация двигателя СМ-100, предназначенного для учебно-тренировочной авиации и потенциально применимого на перспективных моделях беспилотных комплексов.

Все представленные изделия разрабатывались специально для отечественных воздушных судов, однако обладают универсальностью конструкции, позволяющей легко интегрироваться в зарубежные платформы и системы.


