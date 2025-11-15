В ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН Соединенные Штаты Америки выступили против внесения антироссийской поправки в резолюцию, посвященную противодействию героизации нацизма. Поправка была инициирована некоторыми странами и содержала утверждение о том, что Россия проводит специальную операцию под ложным предлогом борьбы с неонацизмом, передаёт РИА Новоссти.

Представитель американской делегации объяснил позицию Вашингтона, отметив, что чрезмерное количество заседаний и обсуждений вносит лишь путаницу и препятствует эффективной работе над основными задачами. Именно этот аргумент привел к изменению подхода США, которые ранее поддерживали данную инициативу.

В целом Вашингтон решил дистанцироваться от большинства резолюций комитета. Тем не менее в российском МИД положительно оценили шаг Соединенных Штатов.

Директор Департамента по вопросам прав человека Министерства иностранных дел России Григорий Лукьянцев обратил внимание на изменение поведения Соединенных Штатов и выразил мнение, что позиция Москвы находит отклик даже среди тех государств, которые традиционно занимали противоположную точку зрения.