Трамп объявил о предстоящих ядерных испытаниях США

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на борту самолёта Air Force One, что Соединённые Штаты планируют вскоре провести ядерные испытания. По словам Трампа, причиной этого шага стало поведение других стран, которые продолжают испытывать ядерное оружие, передаёт РБК.

Отвечая на вопрос о сроках испытаний, американский лидер отметил: «Они произойдут очень скоро». Он добавил, что хотя США располагают крупнейшим в мире ядерным арсеналом, администрация вынуждена реагировать на аналогичные шаги других государств.

Трамп также подчеркнул, что обеспокоен возможным приближением России и Китая к уровню американского военного потенциала в течение ближайших четырёх-пяти лет.

«Что я хотел бы, так это денуклеаризации», — указал он, добавив, что имеет в виду встречу с участием России, США и Китая для обсуждения ядерного разоружения.

Трамп уже ранее заявлял на бизнес-форуме в Майами о возможном сотрудничестве с Москвой и Пекином по снижению численности ядерного оружия, но конкретных деталей пока не предоставил.


/ Сибирское Информационное Агентство /
