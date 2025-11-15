Новости

Минфин США продлил срок продажи активов «Лукойла» до конца 2025 года

Министерство финансов США приняло решение продлить сроки завершения сделок по продаже зарубежного бизнеса российской нефтяной компании «Лукойл». Соответствующее уведомление опубликовано Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, сообщают "Ведомости".

Согласно обновлённому распоряжению, согласовывать и заключать сделки купли-продажи заграничных активов «Лукойла» разрешено до 13 декабря 2025 года. Продление касается конкретно компаний группы «Лукойл»: Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker и аффилированных структур. Остальные активы «Лукойла», находящиеся под американскими санкциями, не были включены в перечень разрешенных сделок.

Напомним, что 14 ноября 2025 года «Лукойл» официально уведомлял о ведении переговоров с несколькими потенциальными покупателями. Компания подчеркнула, что предпринимает необходимые меры для поддержания стабильной операционной деятельности своих предприятий на период рассмотрения предложений.

Американские ограничительные меры против «Лукойла» вступили в силу 22 октября 2025 года. Тогда OFAC включило компанию и шесть её подразделений в санкционный список, запретив американским гражданам вести дела с ними.

Однако спустя неделю, 30 октября, международная трейдинговая компания Gunvor направила «Лукойлу» предложение приобрести контроль над дочерним предприятием Lukoil International GmbH. Позже Министерство финансов США заявило, что не даст разрешения на сделку до урегулирования ситуации на Украине. После этого, 7 ноября, Gunvor отозвал своё предложение, охарактеризовав заявление американских властей как некорректное.


