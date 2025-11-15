Группа О’Кей держится за счёт дискаунтеров

ГК “О’Кей” показала умеренный рост выручки в третьем квартале, но структура продаж сместилась в сторону дискаунтеров, поэтому котировки ценных бумаг компании остаются под давлением и снижаются сегодня более, чем на 2%..

– Группа подтвердила слабое восстановление продаж. Выручка в третьем квартале увеличилась на 2%, до 52 млрд рублей, а драйвером стал рост среднего чека на 5,7% при том, что трафик просел на 4,3%. Отчет указывает, что поведение покупателей остаётся осторожным. Растёт спрос на товары из низкого и среднего ценового сегмента, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Разрыв между форматами стал шире. Выручка гипермаркетов снизилась на 2,7%, до 32,4 млрд рублей. Ритейлер продолжает терять покупателей в старом формате, что видно по динамике LfL и по падению посещаемости. Дискаунтеры “ДА!” прибавили 10,6%, увеличив выручку до 19,6 млрд рублей. На них приходится почти 38% совокупной выручки. Рост обеспечен и увеличением числа магазинов, и более высокой операционной эффективностью.

Промежуточная бухгалтерская отчетность за девять месяцев показывает ту же картину. Гипермаркеты остаются слабым звеном, но сегмент “ДА!” компенсирует часть снижения. Маржинальность в промежуточных формах традиционно ниже сезонного уровня. Прибыль до налогообложения выглядит волатильной. В отчете нет признаков роста налоговой нагрузки за период, что частично связано с более низкой прибыльностью базового сегмента.

Важно подчеркнуть, что опубликованный сегодня документ - это не полная отчетность по МСФО, а операционный пресс-релиз с динамикой выручки. Он отражает только верхнюю часть финансовой модели. Полные данные за 9 месяцев будут позже и могут скорректировать картину по марже, процентам, операционным расходам и чистой прибыли. Инвесторы ждут именно МСФО-отчётность, чтобы оценить долговую нагрузку и операционный денежный поток. Компания сохраняет устойчивый спрос на формат “ДА!”, но слабость гипермаркетов продолжает давить на мультипликаторы.

– В ближайшие недели динамика может оставаться смешанной. На котировки влияют не только операционные цифры, но и ожидания по кредитному циклу и поведению потребителей в четвёртом квартале. В базовом сценарии котировки будут колебаться в узком диапазоне около 30–34 рублей. Потенциал их роста ограничен до выхода полной финансовой отчетности. Более уверенный тренд возможен, если компания покажет стабильную маржу и контроль над затратами, – резюмирует эксперт.