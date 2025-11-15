Внешний долг России снизился до минимума за 2 года

Внешний долг РФ в третьем квартале снова сократился. ЦБ сообщил об уменьшении показателя на $15,8 млрд до уровня $305 млрд. Это минимальная отметка за последние два года и один из самых заметных квартальных спадов с 2022 года.

– Снижение в 4,9% отражает общую тенденцию последних лет. Компании и банки продолжают гасить валютные обязательства быстрее, чем привлекать новые. Ограничения на международные рынки капитала сужают выбор инструментов, поэтому долговая нагрузка естественным образом уменьшается. Доля госсектора в этой структуре остается стабильной, поэтому динамику в основном формирует корпоративный блок, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Крупные экспортеры используют повышенные валютные поступления и устойчивый курс рубля в 2025 году для досрочных выплат. Банковский сектор снижает зависимость от внешних источников фондирования, поскольку ставки по внутренним инструментам после ужесточения политики ЦБ стали более предсказуемыми. При ключевой ставке в 17% годовых в третьем квартале и росте доходностей OФЗ выше 14% годовых привлекательность рублевого рынка заметно увеличилась. Это меняет структуру задолженности в пользу внутренних заимствований.

Последствия для экономики носят умеренно положительный характер. Снижение долга уменьшает риски рефинансирования и повышает устойчивость платежного баланса. Чистый вывоз капитала сокращается. Для корпоративного сектора это означает более комфортные условия на фоне высокой волатильности внешних рынков. Для государства — это дополнительный аргумент в пользу стабильности бюджетной позиции в 2025 году, несмотря на высокие расходы.

Сильный рубль удерживает давление на внешний долг. До конца года показатель, скорее всего, останется в диапазоне $300–310 млрд. Темпы сокращения будут зависеть от графиков погашений и возможностей компаний перераспределять ликвидность между внутренними и внешними обязательствами.

– Существенного роста внешнего долга не ожидается, пока ограничения доступа к зарубежному фондированию сохраняются и внутренний рынок предлагает приемлемые альтернативы, – резюмирует эксперт.