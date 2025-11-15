Новости

Россия стала мировой аграрной державой — Оксана Лут

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут отметила, что отечественный агропромышленный комплекс добился значительных успехов, превратив Россию в крупного экспортёра сельскохозяйственной продукции. 

"За последние годы при поддержке со стороны президента, правительства и парламента российский АПК совершил серьезный рывок. Мы не только обеспечили собственный рынок всем необходимым, но и стали мировой аграрной державой, поставляя свою продукцию в 160 стран мира", - заявила она, выступая на пленарном заседании в Госдуме. 

