В Иркутске установили памятную скульптуру в честь выдающихся артистов

В сквере рядом с Иркутским академическим драматическим театром имени Н.П. Охлопкова состоялась церемония открытия памятника двум знаменитым актерам — народному артисту РСФСР Виталию Венгеру и народной артистке России Наталии Королёвой. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Руслан Болотов. Оба артиста оставили яркий след в истории отечественного театра, став настоящими символами эпохи расцвета сценического искусства.

– Вместе два мастера вышли перед зрителями Иркутского драмтеатра как Голда и Тевье в спектакле «Поминальная молитва». Это выступление было их общим триумфом. И именно в этих образах решено было выполнить памятник, – отметил Руслан Болотов.

Он добавил, что жизненный путь обоих мастеров является примером настоящего служения своему делу, любви к зрителям и родному краю.

Установленный памятник приурочен к празднованию 175-летнего юбилея Иркутского академического драматического театра. Автор идеи выразил надежду, что монумент станет символом народной любви к театральному искусству.


/ Сибирское Информационное Агентство /
