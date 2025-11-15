Задорнов предупредил о возможном падении рубля на 7–10% из-за новых санкций США

Экономист Михаил Задорнов высказал предположение, что санкции США против крупных российских нефтегазовых компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ приведут к снижению курса рубля примерно на 7–10%. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала РБК.

«Мы видим последствия санкций на ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Что бы ни говорили, это существенный дисконт, значит, существенное сокращение выручки валютной, на несколько месяцев. Это негативное влияние на рубль, безусловно, просто оно полностью скажется в начале следующего года <...>. Такие факторы, такие глобальные, которые могут серьезно повлиять, опять-таки насчет текущих операций, они могут сказаться. В нормальной инерционной ситуации это ослабление на 7, максимум 10%», — сказал Задорнов.

Задорнов подчеркивает, что ожидать серьёзной девальвации пока преждевременно. Согласно его оценкам, даже при негативном влиянии санкционных мер экономика страны сможет сохранить стабильность валюты на приемлемом уровне.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала недавнее укрепление рубля результатом строгой монетарной политики Центробанка, характеризуя ситуацию как положительную тенденцию, хотя и временно обусловленную факторами внутреннего спроса на иностранную валюту.