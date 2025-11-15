Михаил Задорнов рекомендует хранить деньги на банковских депозитах

Михаил Задорнов рекомендовал россиянам сохранить основу инвестиций в банковские депозиты. По словам экономиста, ставки остаются достаточно привлекательными для обычных вкладчиков. О своем опыте и предпочтениях в инвестициях он рассказал в программе «Рынки. Итоги недели» на канале РБК.

Задорнов подчеркнул, что даже несмотря на ключевую ставку Центробанка около 16,5%, банковский депозит остается одним из наиболее надежных вариантов сбережения денег. Доходность банковского депозита легко достигает 13–14%, тогда как самые прибыльные дивиденды от акций крупных компаний составляют лишь 10–12%.

По его мнению, фондовый рынок при ключевой ставке даже на уровне 15% (текущая ставка 16,5%) неинтересен ни розничному, ни институциональному инвестору.

Что касается рынка акций, сам Задорнов признал, что он предпочитает держаться подальше от текущих предложений. «Акции на следующий год точно не моя история. У меня есть акции, но я не делал приобретений и продаж в текущем году, есть определенная доля, которая приносит мне хорошую дивидендную доходность и является частью портфеля», — пояснил он.

Кроме банковских депозитов, экономист обратил внимание на корпоративные облигаций и посоветовал распределять средства таким образом, чтобы компенсировать возможные риски снижения курса национальной валюты. Для защиты от девальвации рубля, Михаил предложил включить в инвестиционный портфель примерно 20% активов в иностранной валюте, преимущественно используя замещающие облигации.



Таким образом, итоговая структура портфеля выглядит следующим образом: большую часть занимают депозиты, далее идут надежные облигации, небольшая доля отведена акциям, и наконец, предусмотрен резерв в виде валютных инструментов для страховки рисков.