Член немецкого парламента Штеффен Котре выразил резко негативное отношение к возможной продаже газопровода «Северный поток-2» американской инвестиционной группе. Политик убежден, что подобные шаги свидетельствуют о несерьезности подхода немецких властей к вопросам энергетической безопасности и экономическим отношениям с Россией, передаёт РБК.

Возможная продажа «Северного потока-2» американскому инвестору Стивену Линчу — это «признак иррациональной политики» немецких властей, заявил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре.

Парламентарий указал, что на самом деле российское топливо продолжает поступать в Германию через посреднические схемы, заставляя страну нести дополнительные расходы. Таким образом, желание избавиться от проекта выглядит абсурдным и противоречит здравому смыслу.

«Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией. Так что меня не удивляет, что теперь звучат идеи отдать все американцам, чтобы они просто получали деньги ни за что. Германия и Россия могли бы восстановить проект без проблем. Однако они (власти ФРГ. — РБК) хотят просто пригласить иностранца, потому что не хотят ничего сами делать», — считает Котре.

Несмотря на критическое мнение, Котре подтвердил отсутствие официальной информации о конкретных переговорах по сделке между немецкими властями и потенциальными покупателями из США. Т