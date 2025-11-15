Новости

Доходы от технологического сбора превысят 200 млрд рублей, заявили в Минфине

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов озвучил прогнозы доходов федерального бюджета от внедрения технологического сбора, сообщив, что ожидается поступление порядка 218 миллиардов рублей. Подробности были представлены на заседании комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, передаёт газета "Ведомости".

Согласно данным заместителя министра, первые платежи начнут поступать с 1 сентября следующего года, и сумма составит около 20 миллиардов рублей. Затем в 2027 году поступления увеличатся до уровня примерно 88 миллиардов рублей, а начиная с 2028 года достигнут отметки около 110 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее власти утвердили порядок введения технологического сбора, поддержанного руководством Министерства промышленности и торговли. Законопроекты, касающиеся изменений в промышленную политику, разработаны ведомством и переданы Министерством финансов на рассмотрение правительству.

Налоговые обязательства коснутся как импортёров товаров, так и внутренних производителей независимо от степени локального производства. Согласно источнику, знакомым с текстом документа, производителям, выполняющим требования по локализации, предоставляются специальные льготы и меры поддержки отрасли.


