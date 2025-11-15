Жители Иркутской области получили налоговые льготы на общую сумму более 1 млрд рублей

Жители Иркутской области стали обладателями налоговых льгот по имущественным платежам общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, сообщает ФНС.

Льготы включают снижение налогов на имущество физических лиц на сумму 459 млн рублей, транспортного налога — на 444 млн рублей и земельного налога — на 119 млн рублей. Налоговыми привилегиями воспользовалось более 1,3 миллиона граждан региона.

Основные виды налоговых льгот предоставляются гражданам автоматически, без подачи специальных заявлений. Все необходимые перерасчеты производятся налоговой службой на основании данных, полученных от государственных органов в процессе межведомственного взаимодействия.

Наиболее широко представленные категории льготников — это пенсионеры и лица предпенсионного возраста, освобожденные от уплаты налога на недвижимость в отношении одного объекта каждого типа, используемого не в коммерческих целях. К примеру, владельцы квартиры, жилого дома, гаража или хозяйственных построек площадью до 50 квадратных метров имеют право воспользоваться этими льготами. В случае наличия нескольких объектов гражданин вправе выбрать объект, подлежащий налогообложению, направив уведомление в Федеральную налоговую службу. Если такое заявление не подается, налоговая служба сама определяет объект с наибольшей расчетной величиной налога.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области физическим лицам начислены рекордные 4 млрд рублей имущественных налогов, что превышает показатель прошлого года на 500 млн рублей.