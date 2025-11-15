Новости

Новые российские вертолёты показали на авиасалоне в Дубае

В Объединённых Арабских Эмиратах стартовала международная выставка авиационной техники Dubai Airshow 2025, где российские предприятия демонстрируют достижения отечественной авиации. Среди новинок посетители смогли увидеть два продукта холдинга «Вертолеты России» — лёгкий многоцелевой вертолет «Ансат» и средний пожарный вертолет Ка-32А11М.

Вертолет «Ансат» впервые демонстрируется публике в новом облике. Машина оснащена отечественными двигателями ВК-650В, модернизированным корпусом, современной силовой установкой и бортовым оборудованием. Она способна эффективно использоваться в сложных городских условиях, выполняя разнообразные задачи.

Средний пожарный вертолет Ка-32А11М отличается своей уникальной способностью тушить пожары. Оснащённый российской системой пожаротушения СП-32, он способен доставлять к месту пожара до 4 тонн воды и 400 литров специальной огнезащитной пены. Новинка оборудована цифровым управлением и оптимизированной конструкцией, обеспечивающей комфорт операторам при выполнении операций забора и сброса жидкости.

Участие российской стороны в выставке подчеркивает растущую конкурентоспособность отечественного авиапрома на международном рынке.


