Нерпа из отходов БЦБК украсила остров Конный в Иркутске

В Иркутске, на острове Конном возле колеса обозрения, установлена уникальная фигура нерпы высотой полтора метра и массой порядка трехсот килограмм. Этот арт-объект был представлен публике накануне Дня Байкала, 7 сентября, в Центре современного искусства «Огонь». Фигура выполнена из переработанного сырья и дополнена элементами стеклянной мозаики, сообщает  НТС.

Над созданием скульптуры работали мастера, вручную формируя каждый элемент из специального материала — креатона, полученного путем переработки отходов Байкальского ЦБК (шлам-лигнин и золошлак). Это позволяет превратить опасные отходы производства в экологичные художественные изделия.

Во время праздничного мероприятия, организованного медиахолдингом НТС совместно с порталом «Первый Байкальский», посетители могли принять участие в оформлении скульптуры, дополнив её кусочками переработанного стекла.


